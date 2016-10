Pijan bežal pred policisti

NOVO MESTO – Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti v nedeljo zvečer ustavljali 26-letnega voznika osebnega avtomobila, ta pa je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo. Zapeljali so za njim in ga izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus.

Voznik je imel v litru izdihanega zraka 0,72 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje, mu izdali plačilni nalog in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.