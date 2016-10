Pijan 26-letnik s ceste v drevo

DRNOVO – V noči na sredo so krške policiste obvestili o prometni nesreči v Drnovem.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 26-letni voznik osebnega avtomobila izgubil nadzor nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Povzročitelj nesreče, ki med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu, je imel v litru izdihanega zraka 0,67 miligrama alkohola.

Poškodovanega voznika so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da gre za lažje poškodbe, so sporočili iz PU Novo mesto.