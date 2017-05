Pijan 22-letnik trčil v drevo

JORDANKAL – Novomeški policisti so bili 2. maja popoldne obveščeni o prometni nesreči na cesti med Jordankalom in Globodolom. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 22-letni voznik štirikolesnika, ki je v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo.

Voznika, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola, so oskrbeli reševalci. Po podatkih iz bolnišnice je utrpel lažje poškodbe.