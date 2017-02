Petrček priznal, da je kriv za mamino smrt

MURSKA SOBOTA – Nekako po pričakovanju se je na Okrožnem sodišču v Murski Soboti že na predobravnavnem naroku končal sodni postopek zoper 35-letnega Petrčka Markoviča iz Cezanjevcev v Prlekiji. Okrožna državna tožilka Desanka Novak mu je očitala kaznivo dejanje povzročitve smrti iz malomarnosti. A ker je obtoženi očitano kaznivo dejanje brez pomislekov priznal, je okrožna sodnica Natalija Pavlič Goldinskij sledila predlogu tožilstva, da se Markoviču izreče pogojna kazen zapora, nakar izvršitev kazni opustijo.

Še nikoli ni bil kaznovan

Zanj je bila kazen že izguba matere, krivdo je priznal, olajševalna okoliščina pa je tudi, da še ni bil kaznovan. Izrekla mu je deset mesecev pogojnega zapora s preizkusno dobo enega leta, kazen pa se hkrati opusti. Sodišče je sledilo zagovorniku obtoženega, odvetniku Iztoku Drozdku, ki je predlagal, da njegovega varovanca oprostijo plačila sodnih stroškov.

Tragedija se je zgodila 24. septembra lani, ko je pod balo sena življenje izgubila ljubeča mama in babica, 60-letna Marija Markovič iz Cezanjevcev. Kot so takrat sporočili z OKC Policijske uprave Murska Sobota, so bili tisto soboto »ob 17.48 obveščeni, da je v Cezanjevcih večja bala sena padla na žensko in jo poškodovala. Ugotovljeno je bilo, da je (takrat) 34-letni moški na podstrešju gospodarskega poslopja valil okroglo balo sena do odprtine, da bi jo spustil etažo nižje. Ko jo je spustil skozi odprtino, je pod njo prišla 60-letna ženska. Bala je s treh metrov padla nanjo in jo ranila. Odpeljali so jo v bolnišnico, a je tam umrla.«

Nesrečna Marija je v hlevu iskala mačko, da bi jo nagnala stran, saj jo je bilo strah, da bi nanjo padla bala in jo stisnila, a to je bilo na koncu usodno zanjo.