Petletnica umrla, starši so ji na glavo nanesli pesticid

PODGORICA – V Črni gori je danes zaradi zastrupitve s pesticidom umrla petletna deklica. Njeni starši so ji poskušali naglavne uši odstraniti s pesticidom etiol, ki se ga uporablja v kmetijstvu za zatiranje insektov na rastlinah.

Ni prvi primer

Deklico iz vasi Besnik blizu kraja Rožaje na severu države so pred nekaj dnevi sprejeli na inštitutu za bolezni otrok kliničnega centra v Podgorici.

V zdravstvenem domu v Rožaju so povedali, da to ni bil prvi primer zastrupitve otrok na ta način. Nedavno se je podobno zgodilo neki družini, kjer so se uši prav tako lotili s pesticidom, ki se uporablja za zatiranje insektov na rastlinah, pa tudi proti ušem, ki napadajo živino.

»Tudi takrat je bilo ogroženih nekaj otroških življenj. Na srečo se je vse končalo brez resnejših posledic,« je povedal direktor zdravstvenega doma Hajrudin Kalač.

Črnogorsko tožilstvo je sprožilo preiskavo in odredilo obdukcijo, po katerih se bodo odločili, ali gre za uradno pregonljivo kaznivo dejanje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.