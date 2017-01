Petkovo sneženje ni bilo ovira za rop

CELJE – Petkovo sneženje ni bilo ovira neznanemu storilcu, ki je okoli 21.20 oropal bencinski servis na Mariborski cesti v Celju.

Neznanec, oblečen v črna oblačila s kapuco, ki je bila na notranji strani zelene barve ter s kapo z izrezom za oči, je vstopil v prostore bencinskega servisa in s pištolo zagrozil prodajalcema ter od njiju zahteval denar. Iz blagajne je vzel nekaj gotovine in pobegnil proti Ulici frankolovskih žrtev v Celju.

Še en rop

So pa rop bencinskega servisa na PU Celje obravnavali tudi včeraj okoli 20.30 na Dečkovi cesti v Celju. Neznan oborožen storilec, oblečen v siv spodnji del trenirke, sivo jopo s kapuco in črno jakno ter šalom čez obraz, je vstopil v prostore bencinskega servisa, zagrozil prodajalcu in iz blagajne ukradel nekaj gotovine.

Po ropu je peš odšel v smeri proti IV. osnovni šoli. V nobenem primeru ni bil nihče poškodovan.