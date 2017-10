Peter je zgrabil babico in jo rešil iz goreče hiše

MOŠKANJCI – »Sploh vam ne znam razložiti, kaj se je zgodilo. Ponoči so na naša vrata trkali sosedje, zvonili so telefoni. Komaj so nas zbudili, da bi nam povedali, da gorijo štale. Ko sem pogledal skozi okno, je bilo celotno ostrešje že v ognju,« nam je včeraj ves pretresen razlagal Peter Kekec iz Moškanjcev, vasice nedaleč od Ptuja. Kot nam je še pojasnil 36-letnik, so zublje, ki so švigali skozi streho gospodarskega poslopja, prvi opazili mimoidoči. »Bilo je nekaj minut pred četrto uro zjutraj,« nam je pojasnil lastnik objekta, ki so ga s svojimi rokami obnovili pred dobrimi tridesetimi leti. Očividci so dejali, da se je ogenj širil z veliko hitrostjo, saj naj bi sprva gorelo le na enem koncu gospodarskega poslopja, a je bilo ob prihodu gasilcev (PGD Moškanjci, Gorišnica, Muretinci, Formin, Zamušani, Gajevci in Gajevci-Placerovci) v ognju celotno ostrešje.

