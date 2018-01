Pet vlomov v enem dnevu

LJUBLJANA – Policisti so na območju PU Ljubljana v četrtek obravnavali pet vlomov v objekte.

Neznanci so vlomili v hišo na Malem Lipoglavu, od koder so odtujili nakit.

V Dobrunjah so vlomili v brunarico, od koder so storilci odtujili visokotlačni kompresor in orodje.

V Ivančni Gorici so po vlomu v drvarnico odtujili snežno frezo.

Na Kajuhovi ulici so neznani storilci vlomili v skladišče, a niso ničesar odtujili, saj se je sprožil vlomni alarm.

V Šiški pa je nekdo vlomil v garderobno omarico športnega društva in oškodovancu iz nje odtujil denar.