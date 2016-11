Pet ujetih, vračajo jih Hrvatom

JESENICE NA DOLENJSKEM – Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti 2. novembra v Jesenicah na Dolenjskem izsledili in prijeli pet državljanov Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Tujcem so odvzeli prostost in jih po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.