Pet planincev zatavalo in se izgubilo

KAMNIK – V sredo ob 23.06 je pri Zelenem robu na Veliki planini, občina Kamnik, skupina petih planincev zašla s poti in se izgubila.

Posredovali so reševalci GRS Kamnik. Rahlo podhlajene planince so našli, oskrbeli in pospremili v zavetišče GRS Kamnik na Veliki planini, je poročala uprava za zaščito in reševanje.