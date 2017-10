Pet let mora biti priden, sicer gre v zapor

LJUBLJANA – Po dveh mesecih je smel zapustiti pripor 20-letni Daniel Miha Žilaji, a bo moral biti kar pet let zelo priden, sicer bo moral nazaj za zapahe. Čeprav je preprodajal heroin, je zanj odvetnik Boris Grobelnik izposloval precej milo kazen, okrožna kazenska sodnica Deja Kozjek ga je namreč obsodila na dve leti pogojnega zapora, vendar pa z najdaljšo možno preizkusno dobo, ki je pet let.

Konec aprila sta policista PP Ljubljana center dobila informacijo, da se po mestu z vespo prevaža mlajši moški in z nje prodaja drogo. Začela sta oprezati za njim in 30. aprila sta ga opazila, kako je policistom dobro znanemu ljubljanskemu odvisniku in preprodajalcu Frediju G. nekaj porinil v roko. Tega sta nato prijela in priznal jima je, da je od Žilajija za 160 evrov kupil skoraj pet gramov heroina ter nekaj manj kot gram kokaina. Mladeniču sta še naprej sledila, nekaj dni pozneje je dal manjši zavitek tudi bagristu Robertu H., ta pa ga je spravil v nogavico. Ko se je Žilaji odpeljal, sta bagrista pozvala, naj pokaže, kaj skriva v nogavici. Izročil jima je zavitek aluminijaste folije, v katerem je bilo 4,16 grama heroina, za katerega naj bi plačal 30 evrov.

Napočil je čas za hišno preiskavo, med katero so Žilajiju zasegli specialno tehtnico, s katero je tehtal drogo, nekaj mobilnih telefonov, plastenko z amonijakom, ki se uporablja za predelavo kokaina, nekaj tablet prepovedanega rivotrila ter več manjših evrskih bankovcev. V nahrbtniku, ki ga je izročil kriminalistom, pa so našli pištolo ter aluminijasto folijo z neznano rjavo snovjo, laboratorijska analiza je pokazala, da gre za heroin. Vsega skupaj so mu sicer zasegli 356 gramov heroina in 6,35 grama kokaina.

Vtaknili so ga v pripor, pretilo mu je do kar 10 let zaporne kazni, s tožilko Tatjano Verbič Šulgaj pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Kot je dejal njegov odvetnik, se mu zdi kazen pogojnega zapora pravilna, saj bo 20-letniku »dala še eno šanso, da bo pošteno živel«. Njegov klient naj bi si medtem našel tudi službo kot voznik kombija. »Če pa ga ta sodni postopek in pripor ne bosta izučila, da bi od zdaj naprej pošteno živel, si bo sam kriv,« je dodal Grobelnik.

Sodnica je Žilajiju res prisodila pogojko, tudi zato, ker je še zelo mlad in ker do zdaj ni bil kaznovan. Ob tem mu je sporočila: »Morate se zavedati, da droga povzroča veliko trpljenja uživalcem in njihovim družinskim članom. Če pa boste nadaljevali tovrstna kazniva dejanja, vam sodišče ne bo več izreklo pogojne kazni, saj smo vam že zdaj izrekli najdaljšo preizkusno dobo petih let.«