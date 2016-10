Pet delavcev v oči dobilo perlit

JESENICE – Ob 15. uri je na Cesti 1. maja na Jesenicah v podjetju za polnjenje plinov prišlo do izpusta perlita, ki je kemično nevtralen in popolnoma sprejemljiv za okolje, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Pri tem je pet delavcev dobilo prah perlita v oči in se ga nadihalo. Prepeljali so jih v jeseniško bolnišnico, o dogodku pa so obvestili tudi vse pristojne službe.