Pet delavcev pristalo v bolnišnici

JESENICE – Jesenice, mesto rdečega prahu, so bile v torek popoldne ovite v – bel prah. V podjetju SOJ, ki nadaljuje tradicijo pridobivanja tehničnih plinov ob reki Savi, njegovi začetki pa segajo v leto 1930, se je zgodila nesreča pri delu. Na varovanem območju plinskega podjetja, ki ga domačini imenujejo preprosto Kisikarna, se je pri rednih letnih vzdrževalnih delih plinske infrastrukture po podatkih policije poškodovalo pet delavcev. Nesreča se je zgodila med prečrpavanjem perlita iz komore stolpa, a je ta snov na srečo kemično nevtralna in popolnoma sprejemljiva za okolje. Peterica je dobila perlit v oči in dihala, nemudoma so bili prepeljani v jeseniško bolnišnico. Kmalu je prišlo obvestilo, da ni noben delavec zaradi nesreče v smrtni nevarnosti. Snov ni nevarna za okolico, a je bilo v ozračju nad železarskim mestom, predvsem pa na območju podjetja SOJ, tako belo, kot da bi zima že pošteno nasula snega na Gorenjsko. O dogodku gorenjski kriminalisti še vodijo postopek.