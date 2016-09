Peška (75) sama kriva, da jo je podrl

LJUBLJANA – Policiste so v sredo okoli 10.30 obvestili o prometni nesreči s poškodbami.

V nesreči sta bila udeležena voznik avtobusa in 75-letna peška. Vzrok za nesrečo je nepravilno peškino prečkanje ceste. S kraja nesreče so jo odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer so ugotovili, da je utrpela hude poškodbe, poročajo policisti.