Pešec izsilil prednost, 62-letnik ga je zadel

KOČEVJE – V torek okrog 19. ure so PU Ljubljana obvestili o prometni nesreči v Kočevju, v kateri sta bila udeležena 62-letni voznik kie in 20-letni pešec.

Policisti so z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili ugotovili, da je pešec prečkal vozišče v trenutku, ko je iz smeri Kočevja proti Bregu pravilno pripeljal voznik osebnega vozila in s prednjim desnim delom vozila zadel pešca.

Po podatkih policije je pešec utrpel lažje poškodbe. Izdan mu je bil plačilni nalog, so še sporočili.