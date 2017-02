Pešec (77) na prehodu, ona pa z avtom vanj

DOMŽALE – V sredo okrog 7.15 so policiste obvestili o prometni nesreči na Vodovodni cesti, v kateri se je lahko telesno poškodoval pešec.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 44-letna voznica osebnega avtomobila renault vozila iz smeri Trzina proti Viru in v križišču s Taborsko in Vodovodno cesto na prehodu ni omogočila pešcu varnega prečkanja vozišča, čeprav je bil ta že na prehodu.

Pešca (77) so odpeljali z reševalnim vozilom, so sporočili iz PU Ljubljana.