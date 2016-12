Pešca zbil na označenem prehodu

CERKNICA – V torek okrog 13.15 so ljubljansko policijsko upravo obvestili o prometni nesreči, ki se je zgodila v Cerknici in v kateri je ena oseba utrpela telesne poškodbe.

Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili so ugotovili, da je 18-letni voznik osebnega vozila peugeot vozil po ulici Tabor iz smeri naselja Begunje pri Cerknici. Pri zavijanju desno v križišču za smer Rakek je trčil v 43-letnega pešca, ki je v tistem trenutku pravilno prečkal vozišče na označenem prehodu za pešce.

Pešec je po trčenju padel in obležal na vozišču. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili iz PU Ljubljana.