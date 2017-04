Pešca so oskrbeli in prepeljali v bolnišnico

AJDOVŠČINA – Včeraj ob 15.54 se je v naselju Črniče, občina Ajdovščina, v prometni nesreči poškodoval pešec. Reševalci iz Ajdovščine so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico dr. Franca Derganca v Šempetru pri Gorici. Gasilci iz Ajdovščine so zavarovali mesto nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovane osebe, poroča Uprava za zaščito in reševanje.