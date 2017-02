Pešca ob trku vrglo na avto

KRANJ – Poledenele ceste pa tudi parkirišča, pločniki in druge površine so zadnje dni povzročali precej preglavic ne le voznikom, ampak tudi pešcem. Pisali smo že, da je bilo v torek na ljubljanski urgenci veliko ljudi z zlomljenimi okončinami ali drugimi poškodbami, ki so bile posledica padcev, veliko pa jih je postalo tudi žrtev voznikov.



Na Gorenjski cesti v Radovljici je tako v torek pozno popoldne voznik avtomobila pri zeleni luči pravilno pripeljal v križišče in trčil v pešca, ki se je znašel na cesti. Tega je odbilo na pokrov motorja, da je z vso silo trčil v vetrobransko steklo, nato ga je odbilo prek strehe in je obležal na cesti za avtomobilom. Imel je veliko srečo, saj so policisti sporočili, da ima po prvih informacijah le lažje rane. Okoliščine nesreče sicer še preverjajo, za zdaj pa kaže, da je bil kriv prav pešec. »Znova pozivamo k upoštevanju prometnih pravil. Pešci naj cesto prečkajo samo tam, kjer je to dovoljeno, in naj poskrbijo za svojo varnost. Voznikom ob tem svetujemo, naj bodo previdni predvsem tam, kjer lahko pričakujejo pešce, torej okrog prehodov, ob šolah in drugih prostorih, kjer se navadno zadržujejo,« je sporočil tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Bojan Kos.



V noči na sredo, nekaj minut po 22. uri, je na Letališki cesti peško zbil 25-letni voznik suzukija. Vozil je od Bratislavske proti Leskoškovi cesti, nato pa na Letališki izsilil prednost pred 53-letno peško, ki je pravilno prečakala cesto. Lažje ranjeno so reševalci odpeljali v ljubljanski klinični center, vozniku pa so policisti izdali plačilni nalog. Včeraj zjutraj, okrog 7.20, ko je bila vidljivost še slaba, jo je skupil tudi pešec v Domžalah. Na križišču Taborske in Vodovodne ceste je vanj trčil voznik avtomobila. Domžalski gasilci so kraj nesreče zavarovali in pešca do prihoda reševalcev oskrbeli s prvo pomočjo.