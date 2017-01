USTAVILI SO GA

ŠKOFJA LOKA – Škofjeloški policisti so v ponedeljek popoldne iz predora Sten odstranili pešca, ki si je pot domov krajšal skozi predor, kjer je dovoljena samo vožnja vozil.

Moškega so policisti izsledili v požarni niši, ga odstranili iz predora, zaradi kršitve prometnih pravil pa so proti njemu uvedli še prekrškovni postopek in mu izdali plačilni nalog.