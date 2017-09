Pes skočil pred moped

PONIKVE – Ob 13.25 je v naselju Ponikve (občina Sežana) pes skočil na vozišče pred voznika na kolesu z motorjem. Ta je pri tem padel in se poškodoval, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in reševalci NMP Sežana. Poškodovanca so prepeljali v šempetrsko bolnišnico.