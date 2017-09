Pes napadel psa

SNEŽATNO – Policisti so konec tedna obravnavali ugriz psa na območju naselja Snežatno v občini Brda.

Lastnik se je na koncu vasi sprehajal s psom pasme nemški gonič, ki ga je imel na povodcu, ko je drugi pes mešanec pritekel iz bližnjega vinograda in napadel njegovega psa.



Policisti so kasneje ugotovili, kdo je lastnik psa mešanca, in mu zaradi kršitve določil zakona o zaščiti živali izdali plačilni nalog, poroča PU Nova Gorica.