Pes je občana spravil v bolnišnico

KRČEVINA – V Krčevini pri Vurbergu je pes napadel in ugriznil občana, poroča uprava za zaščito in reševanje. O napadu, ki se je zgodil v torek okoli 13. ure, so bili obveščeni tudi policisti.

Pri upravi za zaščito in reševanje so kasneje dodali, da so reševalci poškodovanca oskrbeli in prepeljali v ptujsko bolnišnico, o dogodku pa obvestili tudi vse pristojne službe.