Pero in Aleksandar zaradi vdora v živalski vrt prej v zapor?

LJUBLJANA – Poročali smo o novem 'podvigu' Aleksandra Repića in Pera Martića . Fanta sta se tokrat s pajdaši odpravila v ljubljanski živalski vrt in spletne prijatelje, po njunih podatkih sta imela okoli 48.000 ogledov, prek družabnega omrežja popeljala na kratek ogled njegovih prebivalcev.

»O omenjenem dogodku je bila PU Ljubljana obveščena v nedeljo okrog pol polnoči. Policisti so v bližini naslova Večna pot 70 izsledili šest oseb, ki so po do zdaj zbranih ugotovitvah vstopile na ograjeno območje tako, da so preplezale ograjo, se nekaj časa sprehajale, nato pa le-tega zapustile,« so o incidentu sporočili iz ljubljanske policijske uprave.

Zoper vseh šest oseb so uvedli prekrškovni postopek zaradi suma storitve prekrška po 7. členu zakona o varstvu javnega reda in miru.