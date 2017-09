Pepel in ostanki žerjavice neprimerno odloženi

JESENICE – Jeseniški policisti so v sredo popoldne obravnavali prijavo o požaru v kurilnici stanovanjske hiše. Ugotovili so, da se ogenj v prostoru še ni razvil in je bil požar preprečen že ob tlenju. V prostoru so policisti ob peči našli neprimerno odložen pepel in ostanke žerjavice.

V četrtek ponoči je gorel objekt na Ambrožu pod Krvavcem, zagorelo pa je pri tramovih ob dimniku. Zagorela je streha lesenega objekta, so sporočili iz PU Kranj.