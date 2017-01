LJUBLJANA – V nedeljo okrog 22.45 so PU Ljubljana obvestili o vlomu v pekarno na območju Viča. Neznanec je vlomil skozi vhodna vrata in iz notranjosti odtujil menjalni denar. Lastnika je oškodoval za nekaj sto evrov.

Policisti so opravili ogled kraja, zavarovali sledi in nadaljujejo zbiranje obvestil, so sporočili iz PU Ljubljana.