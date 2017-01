Pek Pečjak plačal 150.000 evrov odkupnine za lažno ugrabljenega

NOVO MESTO, LJUBLJANA – Dvainpetdesetletni Igor Stojko je bil glavni akter veleprevare, ki je potrdila tezo, da človeška naivnost ne pozna meja. S pajdaši si je izmislil zgodbico, da so ga ugrabili, in z njo so zaslužili pravo bogastvo. Zgodilo naj bi se takole: na šmihelskem pokopališču je vsak dan obiskoval grob svoje žene, ki je umrla v začetku leta 2012, in tako je bilo tudi 2. decembra tistega leta. Zjutraj je prižgal svečo in se vrnil do avtomobila, kjer pa mu je pot prekrižal neznani moški ter ga prisilil, da je prisedel v njegovega beemveja ali audija. Odpeljal ga je v neznano. Kot je pozneje razlagal Stojko, so ga imeli dva dni zaprtega, po njegovem v kleti neke zidanice, ugrabitelj pa mu je le tu in tam prinesel kak sendvič.

»Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete: v sledeči tabeli si izberite digitalni paket po vaši meri.«