Pečica v kopalnici zagorela, lastnik pa v boj

OCIZLA – V nedeljo ob 18.32 je v naselju Ocizla v občini Hrpelje - Kozina v kopalnici stanovanjske hiše zagorela infra električna peč.

Do prihoda gasilcev je lastnik sam pogasil požar, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana so prezračili prostor, ga pregledali s toplotno kamero, odnesli peč na prosto ter počakali do prihoda delavca elektro podjetja.