Peč eksplodirala, dve osebi hudo opečeni

CERKNICA – Ob 11.31 je v naselju Unec, občina Cerknica, v kurilnici hiše prišlo do eksplozije peči.

Posredovali so gasilci PGD Cerknica, Rakek in Unec, ki so kraj dogodka zavarovali in pregledali, nudili prvo pomoč ponesrečencem do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči iz Logatca in Postojne ter nudili pomoč pri dokončni oskrbi ponesrečenih in prenosu v reševalni vozili.

Oba ponesrečenca sta utrpela hujše opekline in so ju odpeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Kot smo izvedeli, naj bi bila opečena ženska in moški, na kraju pa je posredovalo okoli 30 gasilcev.