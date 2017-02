Pazite se te ženske: s prevaro jo je okradla

NOVA GORICA – V ponedeljek v popoldanskih urah so policiste obvestili, da je neznana ženska v Novi Gorici izkoristila zaupanje in trenutno nepazljivost starejše oškodovanke ter v stanovanju izvršila tatvino zlatnine.

Prijaviteljica je ob 12.41 policijo obvestila, da se je v njenem stanovanju zglasila neznana ženska pod pretvezo, da jo pošiljajo iz zdravstvene ustanove z namenom predstavitve nekaterih krem. Neznanka je ob tej priložnosti izkoristila trenutno nepazljivost oškodovanke in z mize v kuhinji ukradla zlatnino ter odšla z ukradenimi predmeti neznano kam.

Oškodovanki je povzročila za približno tisoč evrov škode.

Po zbranih obvestilih in drugih ugotovljenih dejstvih bodo policisti podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica.

Udarila kar dvakrat?

Podobno so jih v ponedeljek nekaj po 14. uri obvestili še o drugem podobnem varnostnem dogodku v stanovanju v Novi Gorici. Tudi v tem primeru je neznana ženska pristopila k starejšemu občanu v njegovem stanovanju s podobno pretvezo in z izdelki. Na njeno prošnjo ji je sicer občan dal nekaj evrov, nato pa je zapustila prostore stanovanja. V tem primeru do tatvine denarnice ni prišlo.

Pomagajte z informacijami

Osumljena je čokate postave in ima temnejše kodraste lase do ramen. Visoka je približno 170 cm, nosila pa je temnejša oblačila.

Policisti PU Nova Gorica pozivajo vse občane, ki bi lahko nudili kakršne koli koristne informacije v zvezi z zgoraj navedeno neznano osumljenko, da pokličejo 113 oziroma policiste Policijske postaje Nova Gorica (Sedejeva 11, 5000 Nova Gorica, telefon (05) 303 44 00, elektronski naslov: pp_nova_gorica.pung@policija.si) ali anonimni telefon policije 080 1200.

Kako ukrepati

V zvezi s tovrstnimi varnostnimi dogodki policisti ponovno opozarjajo na upoštevanje osnovnih samozaščitnih ukrepov z namenom preprečevanja morebitnega oškodovanja. Zelo pogosto se namreč dogaja, da so občani še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki nenapovedano prihajajo v njihove domove in jih nagovarjajo, da opravijo nakup, ponujajo različne storitve ali pa s pogovorom oškodovance zamotijo oziroma preusmerijo njihovo pozornost od objekta in premoženja. Nemalokrat so žrtve teh kaznivih dejanj starejše osebe, ki šele čez nekaj časa ugotovijo, da so bile žrtve premoženjskih kaznivih dejanj, in to prijavijo policiji, kar otežuje nadaljnjo preiskavo kaznivega dejanja.

Pri tem velja poudariti, da neznancev oziroma nepovabljenih oseb ne spuščajte v stanovanja, če so na primer vsiljivi ali se počutite ogroženi. Neznane osebe je treba v teh primerih imeti vedno pod nadzorom, saj nepridipravi pogosto izkoristijo trenutno odsotnost oziroma nepazljivost občanov in izvršijo tatvino vrednejših predmetov. Če postanete žrtev kaznivega dejanja, lahko policistom pomagate pri izsleditvi storilca tudi tako, da si poskušate zapomniti čim več podatkov o storilcu: videz oziroma osebni opis storilca, smer bega, prevozno sredstvo, s katerim se je odpeljal, oznake registracije ...