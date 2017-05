Pazite se suhca v kavbojkah in pisani jakni

KRANJ – V Kranju in Škofji Loki so se po poročanju tiskovnega predstavnika policije Bojana Kosa za vikend zgodile tri drzne tatvine. V petek okoli 19.30 je na kranjskem pokopališču mlajši moški starejši ženski iz rok iztrgal torbico in pobegnil.

Včeraj okoli 11.50 je mlajši moški v Lipici v Škofji Loki žensko dohitel s hrbtne strani in ji odtujil nahrbtnik, potem pa pobegnil. Okoli 18. ure pa je neznanec v prodajalni v Kranju trgovki iz predala na prodajalnem pultu odtujil denar in jo odrinil, ko ga je hotela zadržati.

V prvih dveh tatvinah se pojavlja podoben opis storilca. Šlo naj bi za moškega, ki je star od 30 do 40 let in suhe postave, oblečen pa je bil v modre kavbojke in pisano jakno.