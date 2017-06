Pazite se jih na avtobusih. Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo v Ljubljani

LJUBLJANA – Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v ponedeljek po obvestilu varnostnika v eni od prodajaln v središču mesta odvzeli prostost 35- in 48-letnemu državljanu Romunije, ki sta v sostorilstvu izvrševala tatvine denarnic na mestnih avtobusih, nato pa odtujene bančne kartice zlorabljala za nakupe po trgovinah in opravljala dvige na bančnih avtomatih.

Na mestnem avtobusu sta izkoristila gnečo in oškodovanki iz torbice odtujila denarnico. Nato sta z odtujeno bančno kartico opravila štiri uspešne dvige v skupni višini 750 evrov, tri transakcije so bile zaradi prekoračitve limita zavrnjene, nato pa sta v šestih prodajalnah opravila nakupe z odtujeno bančno kartico v višini 2900 evrov, so sporočili iz PU Ljubljana.

Osumljena so v sredo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki jima je odredil pripor.

Policisti tujca sumijo, da sta od meseca februarja letos izvrševala podobna kazniva dejanja, zato nadaljujejo preiskavo in zbiranje obvestil, kazensko ovadbo pa bodo nato dopolnili z ugotovitvami.