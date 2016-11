Pazite se jih, izkoristijo nepozornost

KRANJ – Kranjske policiste je starejši domačin v četrtek popoldne obvestil, da je neznani storilec iz hiše odtujil denarnico z nekaj denarja.

Storilca je oškodovanec bežno opisal, v tatvini pa je moški izkoristil njegovo manjšo nepozornost in odprta vrata hiše, kamor je vstopil, pregledal notranjost in izvršil tatvino.

Policisti so istega dne popoldne eni osumljeni osebi že odvzeli prostost in jo obravnavajo. Najdeni so bili tudi predmeti kaznivega dejanja.

Podobno dejanje so obravnavali še radovljiški policisti. Ti zbirajo obvestila o storilcu, ki je v zadnjem tednu v Rožni dolini zelo verjetno izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke, vstopil v pritlično stanovanje in iz njega odtujil zlatnino.