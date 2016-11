Pazite, AA1115406 in AA11153673 sta ukradena!

LJUBLJANA – PU Ljubljana so v ponedeljek obvestili o vlomu v klet na Glavarjevi ulici, kamor je neznanec vlomil v zadnjih nekaj dneh in odtujil žensko kolo znamke Nakamura (številke okvirja AA1115406) in moško kolo Nakamura (številke okvirja AA11153673).

Z dejanjem je lastnika oškodoval za več sto evrov.