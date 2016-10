Partnerici grozil, zdaj se ji ne sme približati

SLOVENSKE KONJICE – Policija je obravnavala kaznivo dejanje nasilja v družini na območju Slovenskih Konjic.

Osumljencu, ki je izvajal psihično nasilje nad partnerico in ji grozil, so izrekli prepoved približevanja, po zbranih obvestilih pa ga bodo tudi kazensko ovadili, so sporočili iz PU Celje.