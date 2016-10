Parkiral na dovoz, nato pa mu je stisnilo nogo

KROMBERK – Ob 8.40 je na makadamski poti med naseljem Damber in Bonetovšče pri Kromberku v občini Nova Gorica prišlo do nesreče, v kateri je bil poškodovan 57-letni moški. Ko je parkiral vozilo na dovoz pred hišo, se je pomaknil proti prtljažniku, tedaj pa se je vozilo začelo pomikati nazaj in mu je stisnilo nogo. Uprava za zaščito in reševanje sicer poroča, da je osebno vozilo na klančini začelo drseti in pri tem stisnilo voznika ob drevo, pri tem pa da mu je poškodovalo obe nogi.

Gasilci JZ GRD GE Nova Gorica so ponesrečencu pomagali do prihoda reševalcev NMP Nova Gorica in poskrbeli za postavitev osebnega vozila na vozišče. Poškodovanca so reševalci NMP Nova Gorica odpeljali z reševalnim vozilom v SB Šempeter pri Gorici.