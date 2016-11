Panika zaradi namerno odprte plinske jeklenke

KRANJ – V nedeljo ob 15.24 je v stanovanjski hiši v Srednjih Bitnjah nekdo odprl plinsko jeklenko. Posredovali so gasilci JZ GRS Kranj, vstopili v hišo in začeli prezračevati hodnik.

Ko je koncentracija plina dovolj padla, so gasilci s tehničnim posegom odprli vrata v hiši, policisti so vstopili v prostor in osebo predali reševalcem NMP Kranj. Gasilci so prezračili še druge prostore v hiši.