Panika v vrtcu: pet so jih odpeljali v bolnišnico

LJUBLJANA – Nekaj minut pred 9. uro se je v vrtcu na Črtomirovi ulici odvijala prava drama. Zaradi uhajanja ogljikovega monoksida v kuhinji so evakuirali otroke in zaposlene.

Posredovali so dežurna služba plinarne, gasilci GB Ljubljana in policija. Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje poročajo, da so reševalci na zdravljenje odpeljali pet zaposlenih, ki naj bi kazali znake zastrupitve.

Na PU Ljubljana so pojasnili, da je intervencijska služba plinarne ugotovila, da je prišlo do uhajanja nevarnega plina na štedilniku. Ob tem so dodali, da so pristojen službe prostore že prezračile. Po njihovih podatkih ni bil nihče poškodovan, v bolnišnico pa naj bi odpeljali le kuharja, ki se je slabo počutil.