Panika v Ormožu: rešujejo otroka

ORMOŽ – Okoli 10. ure se je v Ormožu odvijala prava drama. Kot so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, so gasilce na pomoč poklicali, ker je bil otrok zaklenjen v avtomobilu.

Kasneje so še dodali, da je do dogodka prišlo v naselju Veliki Brebrovnik. Zapisali so še, da se je otrok zaklenil v avto, gasilci PGD Ormož pa so s tehničnim posegom odklenili vozilo in rešili otroka.