Panika v Ljubljani: tri osebe izolirali

LJUBLJANA – Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ob 8.36 prejeli klic, v katerem so prijavitelji prijavili pošiljko z belim prahom.

»PU Ljubljana je bila danes ‎okrog 8.30 obveščena o prejemu pisemske pošiljke, iz katere se je usula neznana bela prašnata snov. Pošiljko so prejeli na eni od ustanov na Dimičevi ulici v Ljubljani,« je odgovorila Nataša Pučko iz PU Ljubljana.

Trenutno potekajo aktivnosti policistov in drugih pristojnih služb, ki so za takšne primere predvidene. Pučkova je še pojasnila, da so bile tri osebe, ki so bile v stiku s pošiljko, izolirane, objekt pa ni bil izpraznjen.

Več informacij bo znanih, ko bodo aktivnosti zaključene.