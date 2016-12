Panika v Lazah: uhajal butan propan, evakuiranih 49 oseb

KRANJ – Včeraj ob 16.53 je v Lazah, občina Kranj, na razdelilni postaji uhajal plin butan propan. Kranjski poklicni gasilci so evakuirali so 49 oseb, eno osebo pa so odpeljali reševalci NMP Kranj.

Gasilci so zaprli vse ventilne razdelilne postaje ter prezračili prostore in jaške, poroča uprava za zaščito in reševanje.