Panika v centru: zaradi požara dve osebi v bolnišnico

LJUBLJANA – Ob 11.30 so bili ljubljanski gasilci in policisti obveščeni o požaru v gostinskem lokalu. »Na Eipprovi ulici v Ljubljani gori hiša,« nas je obvestil bralec Bor. Informacijo smo preverili tudi na policiji, kjer so nam potrdili, da so bili o požaru v kuhinji gostinskega lokala obveščeni ob 11.30.

Ogenj je najprej zajel napo in se nato razširil na ostrešje objekta. Ko je zagorelo, so bili v lokalu tudi gostje, ki so nato lokal zapustili. Reševalci so v bolnišnico odpeljali dve osebi zaradi možnosti zastrupitve z ogljikovim monoksidom.

Policisti so še na kraju dogodka, kjer bodo opravili ogled. Po prvih podatkih kaže, da ni šlo za kaznivo dejanje, so nam še pojasnili pri PU Ljubljana.

Ste tudi vi opazili kaj nenavadnega? Informacije nam pošljite prek spodnjega obrazca.