Panika na sodišču: prejeli klic, da je tam bomba

TRBOVLJE – V torek okoli 10. ure je bila Policijska uprava (PU) Ljubljana obveščena o prejetem anonimnem klicu, da je na sodišču v Trbovljah nastavljeno eksplozivno sredstvo.

Takoj so posredovali policisti in izvedli vse predvidene postopke. Pred prihodom policistov pa so zaposleni tudi že zapustili prostore. Okoli 11. ure so bile aktivnosti zaključene, pri pregledu objekta pa niso bile zaznane posebnosti.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost po členu 309 KZ.