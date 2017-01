Panika na smučišču: hudo poškodovanega odpeljali s helikopterjem

CERKNO – Včeraj okoli 9.20 se je na smučišču Cerkno zgodila smučarska nesreča, v kateri se je poškodoval 52-letni smučar, so nam sporočili iz PU Nova Gorica.

Ugotovljeno je bilo, da se je smučarju med smuko po progi Počivalo odpela leva smučka, zaradi česar je padel in se težje poškodoval. Prvo pomoč so mu nudili reševalci, nato pa so ga z vojaškim helikopterjem odpeljali na zdravljenje v jeseniško bolnišnico.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo glede varnostnega dogodka na smučišču s pisnim poročilom obvestili pristojni Inšpektorat RS za notranje zadeve in novogoriško okrožno državno tožilstvo.