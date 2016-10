Panika na Koroški cesti: otrok in ključi zaklenjeni v avtu

RADLJE OB DRAVI – Danes zjutraj se je na Koroški cesti v Radljah ob Dravi dogajala prava drama. Ob 7.51 je voznica na pomoč poklicala gasilce, saj je v osebno vozilo zaklenila ključe avta. V vozilu je bil tudi otrok.

Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so posredovali gasilci PGD Radlje ob Dravi in s tehničnim posegom odprli vrata avta. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.