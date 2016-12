Panika! Beli prah na zavodu za zaposlovanje

MURSKA SOBOTA – Danes ob 8.34 je na zavod za zaposlovanje v Murski Soboti prispela sumljiva pošiljka z neznanim belim prahom.

Takoj po prejetem obvestilu so policisti objekt zavarovali, zaposleni delavci, ki so bili v stiku z njo, pa so ostali v posebni sobi, ločeni od drugega osebja.

Na kraj so poklicali bombna tehnika specialne enote policije. Policisti o sumljivi pošiljki zbirajo obvestila, poročajo pomurski policisti.