Padli tajkun Zidar za pol milijona toži ženo

LJUBLJANA – Sodna vojna zakoncev Ivana Zidarja in Vincencije Lambergar se nadaljuje. Za danes je bila na okrajnem ljubljanskem sodišču sklicana obravnava, ki pa so jo prestavili. Ivan Zidar je namreč vložil tožbo proti nekdanji ženi Vincenciji zaradi izpodbijanja pravnih dejanj stečajnega dolžnika, vrednost katerega je ocenjena na pol milijona evrov.

Danes ni bilo na sodišču ne Lambergarjeve ne Zidarja, obravnavo pa so prestavili. Sodnica Jelka Rozman javnosti sicer danes ni dopustila udeležbe na razpravi. Dejala je, da se nagiba k temu, da bo v nadaljevanju obravnavo zaprla za javnost, saj gre za zadeve, ki so osebne narave in osebne podatke.

Ivan in Vincencija sta po naših podatkih še vedno sredi ločitvenega postopka. Na sodišču sta se po 55 letih zakona znašla tudi zaradi motenja posesti. V tem primeru toži Vincencija Ivana, ker je na naslovu na Zelenovi 34 menjal ključavnico in tako Vincenciji onemogočil vstop v hišo ter dostop do njenih stvari. Sodišče je aprila lani njen tožbeni zahtevek zavrnilo.