Padlega kolesarja odpeljali

PREKOPA – Ob 17.36 je na cesti v Prekopi, občina Vransko, padel kolesar, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Celja in Žalca so poškodovanega kolesarja na kraju nesreče oskrbeli in ga nato odpeljali v celjsko bolnišnico.