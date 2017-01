PREVALJE – V četrtek ob 10.08 je na Trgu starejša oseba padla in si poškodovala glavo.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZRCK Ravne na Koroškem, ki so jo na kraju oskrbeli in jo nato z reševalnim vozilom prepeljali v slovenjgraško bolnišnico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.