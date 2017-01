Padla s postelje, potrebni so bili gasilci

ŠOŠTANJ – Včeraj ob 3.26 je na Aškerčevi cesti v Šoštanju v stanovanju bloka starejša oseba padla s postelje.

Posredovali so gasilci PGD Šoštanj mesto in osebi pomagali vstati ter jo položili nazaj v posteljo, poroča uprava za zaščito in reševanje.